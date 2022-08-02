為了達到蔡政府能源目標，多家離岸風電業者積極備戰第三階段開發，渢佑離岸風力發電股份有限公司籌備處今天送審「彰化渢佑離岸風力發電計畫」，會中有環團認為，本案的風機直接蓋在白海豚棲地中，噪音上看160.3DB，勢必會對白海豚有顯著不利影響，「選址就是個錯誤」。

開發單位表示，計畫風場位於彰化縣外海，風場總面積約43.55平方公里、離岸最近距離約1公里，水深範圍約介於21至47公尺，單機裝置容量約9至20MW、最大總裝置容量600MW，最大風機數量37座，採用三腳或四腳套管型式作為風機水下基礎結構，風機間距不小於870公尺，葉片及葉片間距不小於400公尺。

開發單位說，風場邊界距離白海豚保護區約3公里，本風場加上鄰近風場，各風機點位運轉噪聲離聲源1050公尺內即降至環境噪音。

社團法人台灣媽祖魚保育聯盟執秘施仲平表示，本案風機直接蓋在白海豚棲地中，且補充調查資料不足，且在施工階段，距離風機基礎中心750公尺處最大聲曝值，減噪後介於159.2至160.3 分貝，勢必會對當地白海豚會有顯著不利影響。

環評專案小組最後要求開發單位應加強海域生態調查努力量，將調查成果與鄰近風場海域生態調查資料比對分析；補充風場範圍及周邊至少10公里範圍內鳥類雷達調查相關資訊，據以合理分析鳥類撞擊風險，提出減輕衝擊作為，並加強與鄰近風場建立整合性鳥類、鯨豚、魚類監測機制具體作法等建議後補正再審。