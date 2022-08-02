炎炎夏日想出門遊玩但又怕被曬得頭昏腦脹，尤其是暑假時期各個景點除了人山人外，排隊的人潮更是多到讓人想發瘋，炎熱的天氣加上排隊真的是讓大家最受不了的組合，不過若是夏季能在涼爽的水族館中看看深海魚、吹吹冷氣，一定會很舒服吧！因此今天就要推薦給大家位在基隆的「潮境智能海洋館」，大家在暑假期間不妨可以前往遊玩。

「潮境智能海洋館」是北北基首創的海洋x科技水族館。(圖/翻攝自國立海洋科技博物)

「潮境智能海洋館」是北北基首創的「海洋x科技」水族館，一改過去大家對水族館只有海洋生物與魚缸的印象，加入現今許多新型態的科技，並開發出虛擬實境與海洋生物結合的展覽區，讓喜歡海洋生物及熱愛參觀海生館的小朋友們，都能感受全新的豐富體驗。

潮境智能海洋館中分區眾多。(圖/翻攝自國立海洋科技博物)

「潮境智能海洋館」中的展區分為四個區塊，大家能在主展區和海洋中心觀賞海洋動物，更是能在互動體驗區感受科技與海洋的結合，最後也有小朋友最喜歡，不過家長們最頭痛的商店區提供大家購物；而「潮境智能海洋館」總共有320種海洋生物在其中，園區中更是使用科技的發展助長海洋生物的復育，讓大家不用到海邊就能體會到海洋動物之美。

遊客在館中能對海洋有更深入的接觸及了解。(圖/翻攝自國立海洋科技博物)

在「潮境智能海洋館」中，最令人期待的便是遊客使用科技與海洋的互動，大家可以帶上VR體驗刺激的海洋冒險遊戲，又或是走入海底隧道感受大海的神祕氣息；遊客們在「潮境智能海洋館」中能體驗的不僅是觀賞海洋動物，更多的是藉由科技與牠們有更深入的接觸，也更能了解人類未知的海洋。

海洋覆蓋地球約72%的表面積，人類對於深海的了解遠遠不及宇宙，海洋生物以及其中的神秘故事在等待著大家的發掘；如若大家對大海有興趣，想了解更多海洋之事，可以從海生館開始，而若是想更深入體驗，那麼就推薦給大家「潮境智能海洋館」，希望能帶給大家全新的海生館體驗。