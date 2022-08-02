高雄小港一名男子，因在騎車瞄了一眼放在前置物箱的手機，這個舉動引起警方注意上前攔查，發現他脖子發紅、臉色也泛紅，雖然他一直強調自己沒有喝酒，不過經酒精感知器有酒精反應，但他堅持拒絕酒測，不過其實他就是拒測累犯，駕照早就被吊銷。

小港分局桂陽所警員於7月28日16時許行經小港區孔鳳路，發現52歲的蔡姓男子將手機放置在機車把手下的置物盒內，疑似分心瞄手機，引起警方注意，又發現他安全帽下露出的脖子發紅，並攔下他，果然臉色泛紅、身上也飄出酒味，便問：「昨天有沒有喝？今天有沒有喝？」，蔡男堅持都沒有喝酒。

但經施以酒精感知器卻有酒精反應，警方要求蔡男接受酒測，他卻態度相當消極不配合，並堅決表示拒測，警方依規定告知拒測權利後，開拒測單、移置代保管重機車、吊銷駕駛執照及須接受道路交通安全講習，以及吃上18萬的罰單，不過其實這不是他第一次拒測，因應酒駕新法，未來姓名、照片及違規事實可能就會被公布在交通局酒駕及拒測累犯專區上。