近日台灣人前往東南亞打工陷入騙局的案件頻傳，詐騙集團打出高薪、包吃包住又附機票的工作，吸引年輕人赴國外。（台南市政府警察局提供／張毓翎台南傳真）

近日台灣人前往東南亞打工陷入騙局的案件頻傳，詐騙集團打出高薪、包吃包住又附機票的工作，吸引年輕人赴國外。（台南市政府警察局提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營警分局日前接獲一名婦人報案，指兒子視訊向她求助，稱自己被拐騙到東南亞工作遭囚禁，需家人匯15萬元贖金，因被害人戶籍設在嘉義縣水上鄉，新營警方受理後，轉由水上警分局偵辦。另外，南市刑大統計近2個月內，全市已有6起疑年輕求職者遭詐騙至柬埔寨等境外案件，呼籲民眾應徵工作時要小心謹慎。

新營警分局表示，近日台灣人前往東南亞打工陷入騙局的案件頻傳，一下飛機護照就被沒收，人被軟禁利用，如果不配合甚至可能被虐打，並反過來恐嚇在台親人交付贖金才肯放人，有些還淪為詐騙份子。

警方指出，受害民眾向家人表示要去東南亞工作，結果到了柬埔寨、泰國、緬甸等地後，就被限制行動、交付詐騙工作，若不從或做不到業績，就遭毒打、虐待、轉賣，或要求付高價贖金才放人，使受害人家屬心急如焚。

南市刑大今日統計，近2個月內，全市共受理6起疑求職者遭詐騙至柬埔寨等境外案件，詐騙集團打出高薪、包吃包住又附機票的工作，吸引年輕人赴國外，被害人平均年齡僅20多歲，目前仍滯留在當地，除將受理查處資料函請外交部轉駐外使館協處外，並指導協助報案人致電外交部領事事務局國人海外急難救助專線。

「天下沒有白吃的午餐」警方提醒求職者，尤其年輕朋友應徵工作時，要提高警覺，避免上當受騙。