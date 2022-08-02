勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，台商習慣將資金保留在境外，常見中國大陸公司帳上存在大額應付關係人款項，由於陸企帳務與外匯、海關及稅務皆互相影響，若平時沒有管控，短期要清理陸企債務問題將是重大挑戰。

近期許多中國大陸台商加緊腳步準備IPO、家族傳承集團架構整理、企業併購或退場，第一階段重要工作就是清理中國大陸企業帳務。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳建霖表示，中國大陸企業應付關係人款項常見種類及成因包含外債借款、應付款項。

所謂外債借款（及應付利息）是考量長期資金的彈性，台灣母公司經常利用債權投資取代股權投資，並將外債借款及應付利息長期掛帳。

應付款項為中國大陸企業透過台灣母公司或海外公司接單及採購，由於陸企設定利潤偏低，以至於外匯收入在支付當地成本、費用後，無多餘資金可支付進口料件，長期掛置應付帳款。清理債務的選擇及稅負效果

若台商短期想要清理多年累積的債務，通常需要準備大額資金流轉，由於中國大陸嚴格的外匯管制，實務上經常選擇免除債務、非貨幣資產償債、債權轉股權等方式。

免除債務為台灣母公司或海外公司可選擇免除對中國大陸企業之債務，當台灣母公司帳列壞帳損失，很可能在申報台灣營利事業所得稅時無法稅前扣除；此外，被免除債務的中國大陸公司須認列債務豁免利益，陸企所得稅將增加稅負，總體評估起來對台灣母公司或中國大陸子公司都非常不利。

非貨幣資產償債則是以非貨幣資產清償債務，應分解為轉讓資產、按資產公允價值清償債務兩個事項，確認相關資產的所得或損失。但若能符合財稅2009年第59號文所規定的條件，企業債務重組確認的應納稅所得額占該企業當年應納稅所得額50％以上，可以在5個納稅年度的期間內，平均計入各年度的應納稅所得額。

債權轉股權指的是發生債權轉股權，應當分解為債務清償與股權投資兩個事項，債權人與債務人將分別認列債務清償損失或所得。但若能符合財稅2009年第59號文所規定的條件，則可暫不確認有關債務清償所得或損失，而股權投資的計稅基礎則以原債權的計稅基礎確定。

徐曉婷提醒，若債務重組是為了IPO，通常仍要考慮中國大陸公司帳務之延續性，就不太適合選擇免除債務。

若台商擬退場，應盡量避免讓中國大陸公司資金水位過高；若中國大陸公司稅務上有足夠可抵減的前期虧損，可選擇免除債務或採一般性稅務處理認列債務清償所得。

另實務也要考量清理帳務時間、沖銷債權債務後資金留存影響後續交易、外匯管制、出口退稅等問題。

徐曉婷建議，台商要透過調整營運流程或是移轉訂價政策等方式從根本解決癥結點。