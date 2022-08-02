工業電腦廠凌華（6166）第二季受惠認列中和廠處分利益，業外大幅進補，單季獲利跳升至4.38億元，EPS衝上2.02元。展望後市，除了歐美ODM大型專案持續出貨外，公司也看好亞太區、中國大陸工業自動化需求強勁，下半年成長動能顯著，且營運已越來越上軌道，對新事業、本業及合作綜效三大領域未來發展皆抱持高度信心。

凌華2日召開法說，針對第二季財務表現，公司單季營收27.88億元，年增8％，在賣廠貢獻獲利3.56億元下，帶動業外收益跳增，毛利率也來到39％，為第二季獲利大舉衝高主因，累計上半年稅後淨利4.89億元，EPS 2.25元，超越去年水準。

而在本業部分，凌華財務長鄒大智表示，公司上半年成長力道主要來自大客戶出貨貢獻，聚焦在客製化產品出貨及AI標準品。以地區別來看，美國占比35％最高，營收貢獻較去年同期成長34％；歐洲占比20％，年增40％最為強勁；亞太營收占比約27％，成長20％；中國大陸受疫情封控影響，營收金額年增2％，占比約17％。同時，因陸續跟客戶反應零組件掃貨價差，推升毛利率表現。

展望後市，凌華指出，歐美大客戶拉貨力道延續，預料既有訂單出貨可望加速，尤其來自亞太、中國大陸市場的醫療、工業視覺、工業自動化等需求浮現，將是下半年業績成長的一大助力，訂單出貨比（B/B ratio）約維持1.1左右的健康水準。

另外，凌華新事業投資包括與Zettascale合作，獲得歐洲自駕車軟體商TTTech Auto策略投資，進軍車用市場，未來對軟硬體生態鏈上具良好前景，跟鴻海的FARobot產品化日趨成熟；與友達合作也持續進行當中，下半年面板相關新產品預計小量出貨，2023年貢獻業績將較為明顯。

鄒大智認為，凌華今年面對經濟環境、料況相對複雜的情況下，對於成本影響、庫存控管會審慎應對。不過，整體來看，仍相當看好公司在新事業、本業、合作綜效三大區塊的發展動能清晰，營運表現將越來越上軌道，對未來成長具高度信心。