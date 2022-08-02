國家人權博物館的「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展即日起至9月4日於台東縣文化處藝文中心展出。（蔡旻妤攝）

國家人權博物館的「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展即日起至9月4日於台東縣文化處藝文中心展出。（蔡旻妤攝）

國家人權博物館的「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展即日起至9月4日於台東縣文化處藝文中心展出。（蔡旻妤攝）

國家人權博物館的「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展即日起至9月4日於台東縣文化處藝文中心展出。（蔡旻妤攝）

國家人權博物館的「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展移師台東，以移工人權議題為主題，呈現移工在台灣從個體到群體的生命史，並回顧移工人權議題在台灣發展的歷程，即日起至9月4日於台東縣文化處藝文中心展出，讓外界一窺移工的生活及人權。

「餐桌上美味的海鮮是哪裡來的？」宜蘭縣漁工職業工會祕書長李麗華說，一艘船上有9成是外籍漁工，工作環境狹小、封閉，工時長、風險高，薪水不多，加上雇主、仲介公司苛扣，達不到國內基本工資標準，而遠洋漁工勞動條件更糟。

台灣自1991年起政府正式開放引進外勞，至今在台灣移工已逾70萬人，成為台灣社會不可或缺的勞動力，然而多數移工身處高風險、低保障，甚至充滿歧視的工作與生活環境；李麗華希望透過展覽，讓大家了解移工在職場上「有多大的犧牲、有多少的貢獻」。

張嬋娟說明，無論是看護工、漁工或廠工，懷抱理想到台灣打拼，是不可或缺的勞動力，也面臨相應而生的人權議題，如何接納這些「可愛的陌生人」，需要大家一起想辦法，使社會更加平等共榮，也期待台東民眾透過展覽聽見移工的故事，認識故事背後的人權課題。

「Ayo-Ayo！明天應該會更好」是以移工人權議題為主題的特展，日前受邀至日本東京美術館展出廣受好評，也受到國際關注。人權館2019年成為「國際人權博物館聯盟亞太分會」會員之一，與15個在台灣長期從事移工人權昌益工作的非政府組織 （NGO）共學協作，希望藉由公共教育與公眾對話平台，為移工人權推進引入更多社會溝通力量。

「Ayo-Ayo！」來自菲律賓與印尼移工的共通話語。在印尼「Ayo」是作為某種共同行動，或者如呼朋引伴向前行的親切用語；在北菲律賓「Ayo」則帶有偏愛或偏見意涵；在中、南菲律賓島群「Ayo」是對即將離開的親友之間的祝福用語，即多照顧、保護自己並表達一路順風之意。

展覽內容包括「凝視–生活空間的再發現」、「現場–不可見的風險外包」、「練習–明日的平等與共生」、「閱讀間」等4大單元，呈現移工在台灣的日常生活、勞動處境、非政府組織團體如何共同爭取權益，完整回顧移工人權在台灣發展的過程。