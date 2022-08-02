每年受矚目且結合兒童、藝術等為主的宜蘭國際童玩藝術節，在網路上出現「夏日女神、酷炫超跑」的宣傳海報，海報上數個穿著比基尼辣妹及超跑，讓網友驚訝不已，直呼「童玩節走針了」、批「荒腔走板」；縣府文化局回應，活動不是文化局辦的，已請發布單位下架。

某娛樂行銷公司昨在臉書PO文，8月6、7日將率領10位性感火辣比基尼女孩及諸多超跑，歡迎一同至宜蘭童玩節玩水，海報上印有童玩節LOGO及標註活動時段請見宜蘭國際童玩節粉專公告等字樣；PO文立馬引起熱烈討論，該行銷公司隨即刪圖說明，活動行程為車隊自行規畫的公益行程，不是公家單位舉辦的。

民進黨宜蘭黨部主委陳俊宇怒批，縣長林姿妙帶領的縣府團隊把超跑跟比基尼女郎整組搬進童玩節，適合兒童嗎？雖該行銷公司發聲明澄清不是公家單位舉辦，但海報右下方標註「活動時段請見宜蘭國際童玩節粉專公告」字樣，縣府如不清楚，那就更誇張。

陳俊宇更指出，林姿妙上任以來的童玩節，被審計室檢討超量印門票當公關票送，現在引進「超跑」、「女神」，用炒短線、博眼球的方式，砸壞宜蘭「文化立縣」、「觀光立縣」招牌，在享譽國際的童玩藝術節上丟台灣的臉。

宜蘭市縣議員參選人林正芳表示，自己也曾為童玩節服務多年，看到童玩節的宣傳圖，真是感慨，縣府將多年來累積的口碑付諸流水，完全失去了童玩節辦理的本意，並批「林姿妙團隊不只脫線，根本是荒腔走板」。

對此，文化局表示，關於網友於FB截取的活動海報，童玩節歡迎入園民眾一同體驗水舞台及其他各項設施活動；而車隊自辦的活動宣傳海報，未知會童玩節主辦單位而逕予發布，造成民眾誤解，已請發布單位立即撤除。