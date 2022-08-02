台中市議員張耀中(右)陪著女童父母開記者會，他氣憤說，台中市不斷發生虐童事件，市府應研擬具體對策。(林欣儀攝)

台中市又傳虐童，位於南屯區五權西路上的一家幼兒園，園長疑因不滿年僅2歲的廖姓女童吃飯太慢，竟強迫餵食導致女童嘔吐，之後又以拖行方式將她拉走；另1名男童則被脫掉鞋子打腳底板，畫面曝光後家長心疼且憤怒，向市議員張耀中陳情；台中市教育局表示，已要求施暴者停職並調查是否有其他人受害。

長達37秒的影片，先拍到滿頭銀髮的園長正在餵廖姓女童吃飯，隔沒多久，女童疑因無法嚥下食物嘔吐，園長竟一手拉著女童的手、直接拖著孩子到廁所清潔。廖母說，今天下午1名自稱影片拍攝者朋友的人將影片傳給她，看了後相當心疼，無法接受孩子遭受這樣的對待。

廖母說，女兒在該幼兒園就讀幼幼班，今年4月開始就一再表達不想上學，原本只以為是小孩不想被約束，但後來發現聯絡簿寫著女兒天天吃飯都有嘔吐情況，心中覺得怪異，但因沒證據，再加上女兒夜間因想到隔天要上課而啜泣到睡著，已決定8月轉至他校就讀。

廖母說，看到影片感到很自責，竟因自己的疏忽，讓女兒遭受數月的施虐。

另一段影片是另名小男童，不斷哭著不想挨打，最後仍被該名園長拖著躺在地板上、脫掉鞋子後，短短1秒鐘就被打腳底板6下。張耀中氣憤說，台中市府一直強調虐童零容忍，但台中市仍不斷發生虐童事件，相關單位一再的停職、接受調查，無法真正解決台中兒虐問題，呼籲市府提出具體對策，不要只是喊口號。

教育局表示，下午接獲檢舉影片後，即火速派員到該幼兒園了解情況，並勒令施暴者停職接受調查，也將持續調查是否有其他受害兒童；市府重申，絕對無法容忍任何對幼童身心不當影響的行為，一定會採取最嚴厲的標準對待，若調查施暴情況屬時，將通報為不適任人員永不錄用，幼兒園也將依情節處分。