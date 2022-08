圓展(3669)宣佈推出智聯健康解決方案(Connected Health Solutions)。該解決方案的推出展現圓展對醫療保健行業全方位佈局和核心優勢。隨著遠距醫療、病房監控和手術直播的不斷發展,圓展為持續探索醫療環境中未被滿足的需求、展現降低醫療系統的整體成本的決心,首度推出最新的醫療級PTZ攝影機AVer MD330U和AVer MD330UI(以下簡稱MD330U系列)。

MD330U系列攝影機擁有全球首創可拆卸的4K手持式攝影機頭,方便手持做1公分近距拍攝,供醫生準確地進行遠距醫療診斷。其內建的麥克風和喇叭搭載AI聲學設計,可實現病人、醫生、甚至醫院外家屬之間的雙向交流,視訊聯繫零時差。疫情期間,AVer PTZ攝影機支援台灣新北市醫院的重症隔離病房,醫護人員能夠透過攝影機遠端監控病人的生理症狀,減少不必要進出病房的次數,將感染風險降到最低。MD330U系列攝影機的發佈,進一步證明了圓展致力於開發可在醫療環境中安全使用的醫療級設備的承諾。

MD330U系列更能與第三方遠距醫療和病人監控解決方案結合,今年甫上市在國際間也獲得多個獎項,其中包括「2022年NAB年度產品大獎」(2022 NAB Show Product of the Year Awards)和「2022年InfoComm最佳AV技術獎」(AV Technology Best of InfoComm 2022 Award)。這些獎項旨在表彰當年度最有意義和前景的新產品和技術。