華立(3010)5年期新臺幣50億元聯合授信案，由兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦及額度管理銀行，並由土地銀行及華南銀行共同主辦，超額認參1.32倍，最終以推案金額新臺幣50億元簽約。

本次聯貸案兆豐銀行與華立企業共同規劃以永續觀點置入ESG永續連結授信條件，鼓勵公司朝向淨零碳排，持續對太陽光電潔淨能源之投資，呼應全球節能減碳之永續潮流。

華立為高科技材料設備供應商，受惠於半導體先進製程的關鍵耗材、電動車材料等需求穩健成長，今(111)年6月份合併營收新臺幣65.3億元，第2季合併營收達新臺幣183.4億元，累計上半年合併營收來到新臺幣378.5億元，較去年同期成長14.2%，單月、第2季及上半年均創同期歷史新高，預估全年度營收可望再創高峰。

華立集團於綠電領域深耕多年，目前太陽能電廠建置容量已達54MW，另設立合作平台，提供既有完工電廠開放機構投資者參與投資，並能協助共同建置太陽能電廠以及後續維運機制，與投資者、用電大戶及開發商運用此合作平台共創多贏，一起壯大台灣在綠電的建置規模，建立綠色環保家園。

兆豐銀行為發揮金融影響力，協助政府與顧客共同達到碳排轉型目標，支持建置再生能源，包括提供太陽能電站融資、離岸風電專案融資等各項綠色金融業務，截至2022年6月綠色(永續)投資及融資金額累積已超過新台幣6600億元。