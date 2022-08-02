美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的專機將飛抵台灣，左營海軍2日出動多艘軍艦巡防，圖為海軍左營基地。（本報資料照片）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的專機將飛抵台灣，左營軍港多艘軍艦2日出海巡弋，監控外籍軍艦，圖為左營軍港。（林瑞益攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的專機將飛抵台灣，國防部2日清晨宣布三軍進入「強化戰備整備指導期間」，海軍人員下午證實此消息，但強調這是依照正常演練情形，派出各型軍艦出海監控外籍軍艦。

2日上午住在高雄左營軍港附近的民眾就聽到港口發出軍艦出海的聲音。對於海軍出動多艘成功級軍艦及錦江級巡邏艦出海，軍方透露，這是依照狀況出外監控，監控外籍軍艦包含大陸籍與其他國家的軍艦。

在各型軍艦出海後，左營軍港僅剩幾艘維修的拉法葉艦及勤務艦。軍方對此並不否認，但強調這只是一般的任務。