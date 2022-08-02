東部戰區重磅發佈：嚴陣以待，聽令而戰 | CCTV

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪問台灣，連日來不斷對此發出軍事威脅的中共是否會以武力阻撓裴洛西行程或對台灣實施軍事壓制，成為媒體與專家們特別關注的問題。美國戰略專家指出，共軍可能會為阻止裴洛西的訪問而在台灣附近進行咄咄逼人的軍事演習，有可能會製造一場危機，美方與台灣必須要做好準備。

《美國之音》報導說，中共解放軍東部戰區日發佈題為「嚴陣以待，聽令而戰」的視頻，前《環球時報》總編胡錫進此前亦威脅擊落裴洛西訪台座機，但他周一又發文改變態度稱，「讓她去台灣吧，但（她應該在）出發前祈禱：祝自己一路平安，希望自己不要被歷史定義為一個發起螺旋式升級進程的罪人，將軍事摩擦擴大為大規模的台海戰爭。」

美國國際評估與戰略中心高級研究員費舍爾(Richard Fisher)對表示，「中國想要全世界和所有美國人相信，他們有權謀殺美國總統繼任者中排名第3的裴洛西，光這一點就足以構成戰爭行為。」「極為重要的是美國和台灣政府要做好準備，對中國刺殺裴洛西的企圖進行軍事回應。」

費舍爾認為，中國還有可能試圖用反艦彈道導彈攻擊南中國海的美國海軍，但目前在巴士海峽以東的美國雷根號航母打擊群不足以產生足夠威懾力。

美國蘭德公司高級研究員何天睦(Timothy Heath)表示，裴洛西此行的確可能引發軍事危機，北京的軍事恐嚇只會將台灣進一步推向美國懷抱。雖然中國極不可能武力攻擊台灣或美國的飛機和人員，但可能會對美國實行各種外交和經濟懲罰、解放軍飛機可能會為阻止裴洛西的訪問而開展危險的軍事演練，在台灣附近進行咄咄逼人的軍事演習。

斯坦福大學弗里曼·史波格利國際問題研究所(Freeman Spogli Institute for International Studies)研究員梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)則認為，中國武力攻台的時機目前還不成熟，「首先，（中國攻台）不會是對美國行為做出的反應，他們將計劃在對中國最有利的時間和地點發動這場戰爭。」「習近平需要鞏固控制權，絕對不想在20大之前做這件事。中國攻台會是在幾年之後。」

哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓學院（Boston College）政治學教授陸伯彬（Robert Ross）也認為，中國目前缺乏成功進行兩栖作戰並佔領台灣的能力，僅能製造危機而非戰爭，目的是向美國和台灣發出信號，警告戰爭的危險，對美台關係的軌跡要三思而後行。

前美國國防部中國事務主任博斯科(Joseph Bosco)則認為，如果中國攻擊裴洛西的飛機或者做出其他失控行為，將引發美中之間全面的、真正的戰爭。對中國來說將是一場真正的災難，如果他們發動任何侵略導致情勢升級失控。