900MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場。（沃旭能源公司提供）

行政院副院長沈榮津參加啟用典禮，共同見證台灣離岸風電運維發展重要里程碑。（沃旭能源公司提供）

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，沃旭會持續在風場不同生命週期間扮演領導者，促進產業發展升級、為在地提供更多機會及價值。（沃旭能源公司提供）

全球離岸風電領導企業沃旭能源，2日在台中港舉行「沃旭能源台灣離岸風場運維中心」竣工啟用典禮，為亞太區首座採用永續設計並設置多項綠色解決方案的離岸風電運維建築；行政院副院長沈榮津表示，我們相當重視沃旭能源在今天所啟用的運維中心，這代表台灣離岸風電邁入下一個重要的里程碑。

參與運維中心啟用典禮，包含行政院副院長沈榮津、立法委員洪申翰、陳素月、林靜儀，台中市議會副議長顏莉敏、台中港務分公司總經理陳榮聰，和多位外國駐台代表及沃旭能源全球執行長麥茲尼博(Mads Nipper)與沃旭能源新任亞太區總裁古沛明(Per Mejnert Kristensen)。

沈榮津指出，剛剛大家進入港區就可以看到，到處都是葉片、機艙以及跟離岸風電相關的產業聚落，可以說是為中台灣帶了新的產業契機。我們相當重視沃旭能源在今天所啟用的運維中心，這代表台灣離岸風電邁入下一個重要的里程碑。

沃旭能源全球執行長麥茲尼博(Mads Nipper)說，台灣是沃旭能源跨足亞太地區首個市場，沃旭正全力興建大彰化東南及西南第一階段離岸風場，為台灣實現能源轉型做出重大貢獻。2日啟用的『沃旭能源台灣離岸風場運維中心』，是在歐洲以外首座運維中心，也是對台灣市場的指標性投資，展現沃旭長期深耕台灣的承諾。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，從進入台灣市場第一天起，沃旭能源致力分享超過30年離岸風電專業和經驗，將沃旭引領離岸風電產業的開發、建置、運維模式帶到台灣。這座獨特的運維中心、運維工作船、本地運維工程師團隊，都是沃旭確保穩定綠能供應、持續在離岸風電場各個生命週期引領產業發展的最佳例證。

「沃旭能源台灣離岸風場運維中心」是依照沃旭能源全球運維標準打造，負責監控離岸風場作業，確保營運情況和乾淨電力產出效能，保障運維工程師和團隊在風場的作業安全；將成為社區綠能教育與離岸風電知識交流基地，啟發年輕人對綠能興趣和想像，成為新世代離岸風電人才。