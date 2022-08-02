成人片導演圤智雨近日籌備素人男優海選，奪第一者可和「暗黑楊丞琳」孟若羽拍攝動作片，哪料男優冠軍阿碩、遞補饅頭都表態棄權，且都是家人因素，讓圤智雨不禁感嘆：「我怎覺得真要上戰場後一切就變了」，結果有位沒得名的男子見狀第一時間私訊爭取機會，圤智雨見到後直說：「有那麼想當男優就是了」。

圤智雨2日曬出2張對話紀錄，記載著一名匿名「淡水耶穌」男子，向他宣布當男優是夢想，就算被問家人可能反對，他也自信地回話：「就算發生家庭革命也堅持住我的夢想」、「不是打嘴砲的」、「我明天要去驗(性病)」，圤智雨思考片刻便回覆：「你被家人打死也跟我們無關喔」，結果對方依舊不退當男優拍片的熱忱。

圤智雨收到匿名「淡水耶穌」的男子私訊，向他爭取出戰孟若羽的機會。(圖/圤智雨 FB)

對此，圤智雨打下長文，表示家人的尊重很重要，真要拍片不僅要跟家人商量，還要有能斷絕關係的決心，以及有辦法養活自己、有個住處可住，「我真的很怕那種先斬後奏，然後出問題父母殺到電視台靠X，那就尷尬了」、「拜託，先問過家人吧」，喊話對方「這一刻你是勇者，但也要尊重家人」。

這篇貼文一經PO出後，網友紛紛留言：「原來當男優是他的夢想」、「淡水耶穌破戒全記錄」、「我做主阿門真的有討喜」、「想不到男優要找這麼艱辛啊」、「怎麼感覺每個都適合去當諧星」、「好好笑台灣男生打嘴炮比較厲害」、「自己人生自己走，但也要為自己決定負責」。