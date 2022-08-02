民進黨新北長參選人林佳龍批新北市社會福利預算在六都敬陪末座，新北市社會局反擊，中央統籌分配款分配極其不公不義，導致全國人口最多的新北市，一直處在分配不正義的艱難處境下，人均預算才會落在其他五都之後。

社會局長張錦麗表示，雖統籌分配款六都最低，但為照顧好民眾，這3年來新北市「儉腸捏肚」，增加了61億元的社福預算，把錢花在刀口上，例如新北市有全國最多的公托106家，收托數超過五都的總和，沒有一家是花政府預算蓋的，都是用餘裕空間或公益回饋，以創造最大的效益。

另運用好日子愛心大平台，集結各界物資與善款，3年多來共媒合了38億餘元，開創了733個福利方案，累計超過3472萬人受益，社福預算加上民間資源，合計增加社會福利近百億元。

張錦麗強調，新北市社會福利連續10年獲得中央衛福部考核特優，這些都是鐵的事證，呼籲候選人不應昧於事實，信口開河，這樣對不起在社福領域兢兢業業努力的同仁和廣大的社福團體，以及私公協力的夥伴們。