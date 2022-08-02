這退休生活會不會太爽？美國西雅圖一對50多歲的夫妻，由於太過熱愛郵輪生活，因此決定提前退休，將房子變賣，直接住在郵輪上。但你可別認為這是個魯莽的決定，因為經過計算後發現，這樣的「頂級遊輪生活」可能比償還房屋貸款還划算！以今年規劃好的行程來看，包括飲食、住宿、娛樂、小費、港口費用及稅等，兩人平均一天平均花費僅89美元（約新台幣2,677元）！

夫妻倆超愛郵輪，每年至少會去郵輪上度假一次。（圖／shutterstock）

根據綜合商業內幕等外媒報導，53歲妻子安潔琳（Angelyn Burk）與51歲丈夫理查德（Richard）極度熱愛郵輪，自從婚後，每年至少會搭乘一次郵輪旅遊。就在去年年初，兩人開始規劃退休生活時，突然靈機一動，想到也許可以在郵輪上度過餘生，在經過縝密考慮和計算後，夫妻倆決定提早退休、變賣房子，從2021年5月開始退休後的第一次遊輪之旅。

理查德和安潔琳已到過許多國家。（圖／shutterstock）

隨著海上新生活的啟航，理查德和安潔琳已經到訪過不少國家，像是冰島、義大利、澳洲、新加坡等，也指出今年預排的行程中，兩人每天花費總額大概為89美元，包含食衣住行、娛樂、交通、小費、港口費用，以及稅務等，最慶幸的是這完全在他們的退休預算之內。也由於他們經常搭乘郵輪的關係，接下來的行程費用也能獲得相當划算的折扣，兩人下半年的游輪行程就包含墨西哥、哥斯大黎加、日本、阿拉斯加等地。