土耳其一名資深官員周二表示，在第一艘運糧船已安全地從奧德薩(Odesa)港口出發之後，在安全通行的協定保障下，預計每天將有一艘穀物船從烏克蘭港口出發。

第一艘穀物船名為Razoni，正載運著2萬6527噸的玉米航行，在引導船協助下避開水雷，最終將駛往黎巴嫩。周二上午十點多，該船正行駛在羅馬尼亞的黑海水域，並要接近中途站的土耳其水域，預計該船在周三將在土耳其港口接受檢查。

俄烏雙方的安全通行協定是在土耳其和聯合國的調停下達成，為一罕見的外交突破。土國和聯合國將檢查進出水域的穀物船，避免軍火走私等一系列問題。

土耳其官員表示，該計畫是(每天)讓一艘船離開。奧德薩和烏克蘭其它兩個黑海港口負責進出船隻。如果一切正常，將在一段時間內，每天有一艘船執行糧食出口。

土耳其國防部表示，Razoni號的運糧船應該在周三當地清晨抵達土耳其海岸，當天上午接受俄羅斯、烏克蘭、聯合國和土耳其的官員共同檢查。四方將在伊斯坦堡的聯合協調中心監測貨物運輸。