名導大衛柯能堡（David Cronenberg）有著「肉體恐怖大師」的名號，不過自1999年《X接觸：來自異世界》之後，他就漸漸往心理驚悚邁進，《未來犯罪》是他暌違23年再度打造的肉體恐怖主題作品，邀請維果莫天森 （Viggo Mortensen）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）等實力派演員共同演出，入選今年坎城影展主競賽片，當時放映15分鐘就有觀眾嚇得奪門而出，足見大衛柯能堡寶刀未老。

維果莫天森在片中飾演把公開摘除器官當作演出的表演藝術家「唐瑟」，與蕾雅瑟杜飾演的「凱普莉絲」是戀人也是表演搭檔。該片是維果莫天森第4次和大衛柯能堡合作，大衛柯能堡爆料，維果莫天森當初並不想演唐瑟，因為這個角色太困難了，他比較想演追捕唐瑟的警察。但大衛柯能堡認為維果莫天森一定得演主角，於是對他窮追不捨。「我騷擾他，打電話、傳訊息給他，設法說服他，直到他答應。」

維果莫天森也非省油的燈，透露大衛柯能堡的消化系統和呼吸系統有些問題，「他有時會發出一些怪聲，我吸收了其中一些。」另外，大衛柯能堡也無法長時間站著或坐著，需要不斷地移動身子，維果莫天森將這些特徵都融入他對唐瑟的詮釋裡，作為對這位長年合作夥伴的小小報復。

克莉絲汀史都華在片中飾演「國家器官登記處」的職員「提姆莉」，她迷戀維果莫天森飾演的唐瑟，加上蕾雅瑟杜飾演的凱普莉絲，3人之間有著似有若無的三角關係。大衛柯能堡回憶，他初次見到克莉絲汀史都華，是在執導羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演《夢遊大都會》時，當時他們2人仍是情侶，克莉絲汀史都華來探班。雖然後來他們分手，但大衛柯能堡認為，他們的演員事業都發展得很好，他也盛讚克莉絲汀史都華在本片的表現，「她真的讓我很驚訝，我知道她很棒，但我不知道她有這麼棒。」

片中對未來世界的悲觀想像，會讓人聯想起許多當今的社會問題，不過大衛柯能堡表示，他沒有談論任何議題的念頭，他只是想呈現腦袋裡浮現的畫面，「有些東西我覺得很令人不安，有些東西我覺得非常美麗且古怪。所以我想跟你們分享。」他強調，即使你對這類事物沒有興趣，也不代表這部片就不適合你，「這也是一個愛情故事，但這是一個非常古怪的愛情故事。」

《未來犯罪》故事描述一種名為「加速器官症候群」的疾病在世間蔓延，當紅表演藝術家唐瑟（維果莫天森 飾）樂於擁抱這種疾病，他的身體中長出了各種意想不到的新器官，他和搭檔凱普莉絲（蕾雅瑟杜 飾）將移除這些器官當作表演時的噱頭，因此讓政府單位盯上他。將於8月5日在台上映。