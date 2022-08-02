近年房價不斷飆漲，讓年輕人都哭喊「買不起房子」，而且在傳統社會裡，男生要有房有車才能結婚的觀念也根深蒂固，導致許多男生都不敢輕易結婚。有一名男網友近日就在網上抱怨，他認為窮二代男生就是社會底層，因為家裡沒辦法資助，因此就算年薪90萬，還是買不起房子，而身邊家境不錯的朋友都紛紛買房了，讓他非常羨慕，不禁感慨自己沒有能力買房。

近日有一名男網友在《Dcard》上表示，他兩年前年薪約80萬左右，因為他那時還不到30歲，又是住在南部，所以日子還過得去，只是買不起房子而已，不過隨著年齡增長，漸漸來到適婚年齡，身邊家境不錯的朋友都紛紛接受父母資助買房。原PO還透露，年收跟他一樣80萬的女生，男友、老公收入幾乎都破百，甚至不需要父母資助，而他因為家境貧窮，就算現在年收入提升到90萬，依舊買不起房。

原PO抱怨年收入90萬依然買不起房。(圖/翻攝自Dcard)

原PO指出，身邊女生朋友年收入6、70萬買房的超過十人，80萬買房的人七人，唯獨他還在原地踏步，讓他非常無奈，不禁感概，是不是貧窮的人終究無法翻身，直呼「窮二代男生真的是社會底層」。

貼文曝光後，吸引許多網友回應。(圖/翻攝自Dcard)

貼文曝光後，許多網友都紛紛回應，有人認為80~90萬已經贏過台灣的公務員了，買不起房就先租房，不用迎合長輩觀念，何況買房、車也不是什麼值得炫耀的事蹟，累到自己而已；另外也有一派網友認為原PO不知足，「不知足的人有夠可悲」、「你底層 那我不曉得要往地下鑽多少」、「新房買不起，老公寓看不起就說嘛，年薪80萬，自己沒存個幾年，就想要有人給2-3百直上新屋喔？」