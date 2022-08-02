美股漲勢暫休，主要股市綠油油，台股2日開低收低，外資擴大賣超及匯出力道，新台幣也直接站上3字頭，但尾盤央行進場調節力守30防線，硬是打回2字頭，收在29.996元兌1美元，續創逾二年新低，貶值1.6分，為連續三個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量14.1億美元。

外匯交易員表示，美股因經濟數據疲弱，經濟衰退擔憂升高，及美國眾議院長裴洛西將訪台的消息拖累，連日漲勢暫休，四大指數僅費城半導體逆勢小漲，其他三大指數收黑，台股也開低重挫逾310點，最後下跌234點至14,747點，失守「萬五」（15,000點），新台幣同樣一開盤就貶破30元大關，直到尾盤央行出手調節，暫守住2字頭。

外匯交易員指出，外資擴大賣超台股196億元，且連同領到的現金股利一併匯出，使新台幣貶勢加大，儘管出口商順勢進場拋匯，但態度並不積極，盤中最低來到30.062元的26個月新低。短線外資方向若不變，大部份的現金股利偏匯出，預料新台幣30元防線隨時將失守。