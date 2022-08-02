瞄準信託市場，國銀積極培育人才！國泰世華銀行2日指出，據信託公會統計，截至2022年3月底信託財產餘額達到約新台幣11.6兆元，創下歷史新高，加上金管會推動信託2.0，足見信託服務持續成長，也讓專業人才培育成為重要課題。

國泰世華銀行指出，國泰世華銀行2021年與政治大學開展合作，首創業界「信託規劃專家實習生計畫」，2022年擴大規模，再宣布與東吳大學正式簽訂「實習合約書」，結合法學院「法律實務實習」課程，共同推動在學學生專業實習制度，產學合作培育更多具備信託實務經驗和法學專業素養的種子人才。

國泰世華銀行信託部協理林純良指出，信託方案往往牽涉複雜的法條和稅務議題，根據去年推動「信託規劃專家實習生計畫」的經驗發現，具備法學背景的學子進入實務領域後，能夠快速掌握信託的核心精神，並從法學觀點出發與前線同仁相互激盪，真正落實產學交流精神。

東吳大學法學院教授林三欽表示，東吳大學「法律實務實習」課程已進入第9年，今年共與14個行政機關、NGO、新創企業、律師事務所等合作，國泰世華銀行的加入，讓本課程的實習機構類型越發多元，對法學院同學亦是很好的跨領域學習機會。

林三欽表示，在洽談產學合作的過程中，對於國泰世華銀行重視「法律專業」（例如稅法、民法等）在信託規劃方面的應用，林三欽亦表達高度認同，「國泰世華銀行規劃學員以貼身學習的模式，近距離觀摩信託實務，是很理想且難得的學習形式。」

國泰世華銀行首創業界「信託規劃專家實習生計畫」，於暑假期間，親自帶領實習生參與信託實務並進行個案演練，學習面向不限於各類信託契約擬定，亦包括國內外信託法規學習、案例分析及案例模擬，實習期滿後還必須通過講師口試後，方能取得結業證明，扎實的訓練也吸引同學踴躍申請，其中亦包含已通過律師考試的財經、財稅領域學生。

國泰集團永續發展三主軸為「氣候、健康、培力」，尤其在青年職場培力，從2005年起開始舉辦CIP實習生計畫，由專屬Ｍentor（導師）帶領實習生參與部門業務及專案，亦藉由產學合作提前熟悉企業與實務接軌，培養青年職場專業能力。