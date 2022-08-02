根據內政部統計月報資料顯示，今年上半年的建照量持續擴增，上半年住宅類的建照量就達8.6萬戶，創下1996年以來的同期新高紀錄！六都中建照核發數量最多的是台中市的1.6萬戶、桃園市的1.3萬戶，台南市也有1.1萬戶！

房仲業者認為，上半年建照核發爆量，反映這波景氣擴張階段，建商先前積極買地推案，且實際投入市場供給的開工量統計，也同步增加到7.3萬戶，可見未來市場供給量能會維持相對大量；至於已成屋階段的使照量，則增加較為緩和。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常建商從買地、整合到取得建照，快則6個月到1年，慢則2、3年都有可能，因此這波建照量持續擴增，大概都是去年之前購入的一些土地，或幾年前就持續整合的土地，因此，即使近期買氣放緩，開發商卻仍持續請照開發，但礙於短期市況氣氛欠佳，加上造價大漲等因素，即使申請建照與開工爆量，推案狀況卻顯得相對保守。

此外，根據房仲業者統計顯示，今年上半年，住宅類建照量達到8.6萬戶，寫下1996年以來的同期新高！六都中建照核發數量最多的是台中市的1.6萬戶、桃園市的1.3萬戶，台南市也都有1.1萬戶，比起交易規模最大的新北市還略多一些，反映當前這些區域都是房市亮點，數量最少的則是台北市的6483戶。

曾敬德指出，從1998年後就沒有出現過連續五年住宅建照數量連續超過10萬戶的紀錄，加上這三年又可能都是超過15萬戶的大量，不免讓人會憂心未來供過於求的問題。

不過，探究背後原因，主要這幾年許多結構都產生改變，包括大台北以外區域崛起，中南部地區住宅型態由透天轉變為大樓等，都對大樓產品需求越來越穩定，且開發商一定是推案賣得不錯，才會繼續買地推案，也因此看到建照量連續性的攀升。

至於使照數量部分，上半年也是來到近年大量的5.1萬戶，以過去幾年較為大量的開工推估，未來使照數量還會持續攀高，交屋潮可能後續會逐漸到來。不過，兩三年前買方以自用客居多，加上房價也有一定漲幅，短期內不至於會出現賣壓。