桃園市今天上午一場急降雨，造成楊梅區梅獅路一段與仁平路附近淹大水。(周玉琴提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市今天上午一場急降雨，造成楊梅區梅獅路一段與仁平路附近淹大水，水淹甚至半個車身高，讓駕駛進退不得困在水中，甚至停車場好幾排停放的機車都被水淹的東倒西歪，市議員周玉琴在下午雨勢趨緩後到場關心，指出該處因為埔心火車站箱涵底高低落差，造成瞬間急陣雨排水不良導致淹水問題，已經請市府水務局儘速改善。

周玉琴說，今天上一場急降雨，因為瞬間的大豪雨，造成梅獅路一段與仁平路附近邊溝，以及埔心火車站箱涵底高低落差造成排水宣洩不及，遭成該處一度水淹及膝，甚至還有自小客車因此泡在水中動彈不得，雖然中午過後雨勢稍停積水已經退去，但是遭水淹過的路面髒亂不堪，機車整排東倒西歪，也特別商請環保局楊梅中隊派員清掃路面，避免泡水後的路面打滑影響用路人安全。

水務局主祕魏茂銹指出，楊梅區梅獅路一段今天淹水，主因為上游箱涵銜接下游較小箱涵，因通水斷面束縮導致回堵淹水，另外，明渠渠底高程與埔心火車站箱涵底高程僅差0.92公尺，導致大雨一來積水不易排除，急降雨時易有淹水情形。

他說，改善方案先以開工契約施作新箱涵，預計8月5日開工，工期150天，另外也將向營建署爭取2300萬元補助在該處建立下水道。