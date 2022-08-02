台東縣關山鎮天后宮旁的阿嬤豆花，是許多在地人記憶中的好味道，但要早起才吃得到。（莊哲權攝）

台東縣關山鎮天后宮廣場旁有攤古早味豆花已有40多年歷史，85歲的客家阿嬤林屘妹至今仍堅持傳統手工磨黃豆，不僅口感綿密，還有濃濃的豆香，是台東人必吃美食。阿嬤早上6點多就營業，1碗只要25元佛心價，上午9點多就賣完，透早才吃得到。

高齡85歲的客家阿嬤林屘妹賣的傳統豆花，40多年來堅持不用豆粉，而是手作磨黃豆，磨過後過濾成漿再熬煮，煮完後沖、泡，豆花呈淡黃色，與坊間用豆粉製成的雪白色豆花不一樣。

最近努力走透透，介紹縱谷美食的鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭說，關山阿婆豆花口感綿密，豆香味濃，就連薑汁、黑糖汁、綠豆、紅豆也都是自己熬煮，湯頭不會太甜膩，1碗25元佛心價，CP值超高。

豆花阿嬤清晨4點就起床備料，6點多到天后宮廣場旁擺攤開賣，冬天吃熱的，夏天喝涼的，是許多關山人清晨的早餐，上午9點多就賣完，所以想吃關山阿婆的傳統口味豆花不但得早起，動作還要快才吃得到 。阿嬤說，很多台東市的客人開車來關山吃她的豆花，但多沒吃到，很失望。

「為了顧肚子，什麼都能做」，阿嬤說，40多年前，為了養育6個孩子，想找人教她製作豆花，但四處碰壁，都沒人願意教，最後在台東市找到1位師傅才學會做豆花技術，40多年來她也信守承諾，製豆花密技不外傳，現在兒女各自成家，賣豆花是打發時間，工作賺健康。

關山阿嬤豆花40多年來口味始終不變，是許多關山子弟記憶中的好味道，孫子們只要從台北回來就吵著要吃阿嬤的豆花，阿嬤問：「台北不是也有豆花嗎？」，孫子們都回答：「那不一樣」。