童星出身的南韓29歲女星朴恩斌擁有甜美臉蛋與清新氣質，一出道就受到眾人矚目，近日更在熱播夯劇《非常律師禹英禑》飾演患有自閉症的天才律師，精湛的演技再度獲得肯定，人氣也不斷攀升。她過去參演的戲劇作品也被網友挖出，有粉絲發現她曾出演長壽劇《順風婦產科》，過去的少女模樣也引發討論。

朴恩斌今年29歲，長相清秀，演技精湛，4歲時因可愛外表被選中拍攝童裝廣告出道，網友發現她8歲時參演長壽劇《順風婦產科》，在劇中飾演鄰居小女孩智秀，當時她留著一頭長髮，濃眉大眼模樣十分標致，劇中小男孩偉偉對她產生好感主動搭訕，卻被她冷回：「你會背九九乘法表嗎？你會跳舞嗎？」就算偉偉送上鮮花表明心意，她還是冷酷拒絕對方，直到小男孩不斷努力才逐漸融化她的心，看到小男孩偉偉要離開，她反過來拿花束主動問：「你要跟我做朋友嗎？」兩個小童星的互動十分可愛，是經典畫面之一。

網友們翻出過去畫面，發現劇中的傲嬌小女孩就是朴恩斌，雖然隔了22年，但網友認為朴恩斌外表沒什麼變，只是五官等比例放大，是從小美到大的天然美人，讓網友紛紛表示：「太可愛了，臉龐很漂亮，聲音也軟萌軟萌」、「聲音完全沒變耶」、「她居然有演《順風婦產科》」、「《順風婦產科》真的是很經典韓劇」、「真的太可愛」。