影后王淨2日出席公益記者會，被爆與宋柏緯分手恢單的她，情人佳節會跟媽媽一起度過，近來是否有新追求者出現？她說可能有，但自己要被直球告白才能確定，像她求學階段曾覺得某男一直喜歡自己，兩人似乎有曖昧感，怎料男方喜歡的竟是她朋友。
王淨不排斥新戀情，也提出戀愛對象的條件，因為自己個性情緒起伏很大，希望對方是偏穩重的類型，她以往曾跟王柏杰、林柏叡、宋柏緯交往過，還開玩笑說：「等有『柏』字輩出道再說。」並稱自己在談每一段戀愛的當下，都希望此情天長地久。至於結婚生子的人生課題，王淨說：「看我外甥女出生，以前覺得自己喜歡小孩但照顧很累，可是看著小孩從皺皺一坨肉長大，好像也不排斥。」
另提到日前擔任A-Lin演唱會嘉賓，王淨笑說攻蛋成功蠻爽的，給自己的勇氣打60分，但要斜槓唱歌事業先緩緩，暫不轉行想繼續把戲演好。聊到最近拍攝的新作品，她透露新作跟以往經歷過的角色狀態都不一樣，蠻反差的，觀眾可以期待一下。
今王淨獻出公益代言初體驗，擔任陪讀計畫代言人，她本身也是在父母離異的家庭長大，在學時有段時間都在教會裡度過，「裡面的教友都對我非常好，教會有超多活動，以前有舞台劇演出，我都做幕後，那時候不覺得自己會演戲，喜歡合作的感覺，一直去到我去美國。」
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