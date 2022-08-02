美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)結束了在吉隆坡的行程，接下來的行程特別倍受關注，由於外界不知道下一站目的地，所有人都只能緊盯著Flightradar24飛航情報網站，持續追查可能是裴洛西專機「SPAR19」的動態。

在Flightradar24網站上，「SPAR19」是美國空軍C-40C行政專機，因此它極可能是裴洛西的專家。而且這架飛機只標注出發點是吉隆坡，至於目的地則是「不明」(N/A)，使得關注裴洛西的人們，只能看著SPAR19的動態顯示，在下午5點，正在婆羅洲上空飛行。目前正有28.9萬人盯著SPAR19飛機的動態航向。

Flightradar24網站架設於瑞典，於2007年成立，最初只限於北歐和中歐的飛航資料，之後持續增加資料來源，特別是廣播式自動追蹤監視系統( ADS-B)接收器可以與網站連線，使得Flightradar24可以獲知多數飛機的即時動態。

2010年冰島埃亞菲亞德拉 火山爆發，是Flightradar24飛航網站的里程碑事件，除南歐以外，歐洲大陸天空幾乎沒有飛機，這一奇觀也使Flightradar24聲名大噪。(圖/Flightradar24)

該網站原本只在飛航工作者與航空迷之間較為流行，但是2010年冰島埃亞菲亞德拉（Eyjafjallajokull）火山爆發，歐洲航空大亂，媒體利用該網站的飛行圖，來呈現北大西洋與歐洲上空的航班中斷情況，網站因此聲名大噪。

之後，幾起引人注目的失事班機事故，Flightradar24網站的詳細資料又成為分析事故原因的主題題材，比如2014年3月8日馬航370號班機失踪事件，沒人知道飛機發生什麼事，但至少Flightradar24 紀錄了該班機最後的位置。

今年2月24日之後的烏克蘭天空，幾乎沒有飛機飛行，這也呈現了俄烏戰爭的一個面象。(圖/Flightradar24)

2014 年 7 月，馬航17航班在烏克蘭遭擊落事件，該網站也忠實紀錄了飛行遭擊落的位置， Flightradar24 稱，網路流量增加平時的50倍左右，還造成了連線擁塞。

之後，Flightradar24成為最權威的飛航情報網站，也有不少航空站、機場，與航空主題餐廳，會持續放送Flightradar24的飛行情報。