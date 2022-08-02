50歲美國女星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）近年憑藉Netflix《怪奇物語》中「威爾媽」一角重新出現在世人眼前，回憶起闖蕩大銀幕的心路歷程，她13歲自青春浪漫喜劇片《盧卡斯》獲得第一個角色，18歲時已是無人不曉的明星。80年代末到90年代初，她與強尼戴普（Johnny Depp）這對金童玉女的戀情，更讓她成為鎂光燈的焦點，即使幾年後分手，直至今日她仍被強尼視為是「曾經最深愛的女人」，分手後她逐漸淡出螢光幕。

薇諾娜瑞德在1989年與強尼戴普陷入熱戀，交往5個月後訂婚，4年後分手，強尼還曾說「我愛她勝過全世界的一切」，甚至在手臂上刺下「Winona Forever」，分手後，薇諾娜瑞德也遠離鎂光燈的焦點，但90年代初期好萊塢兇猛的文化讓她的生活陷入不為人知的黑暗。「《女生向前走》這部電影也反映了我的真實生活。」該片是她在1999年擔任監製並主演的電影，講述精神病院裡一名年輕女性的故事，薇諾娜瑞德說：「我從來沒有聊過這件事，這段過去非常私密，我心中有一個這樣的角落，但對那些在社交媒體中長大的年輕人來說，這種狀態很難形容。」

薇諾娜瑞德被強尼戴普視為是「曾經最深愛的女人」。（Harper's BAZAAR提供）

回顧那段過去，薇諾娜瑞德在比佛利山莊的薩克斯第五大道因入店行竊被捕後，自此銷聲匿跡。「當時完全沒有工作邀約，我也把這段期間視為相互喘息的機會。」她曾解釋是因手臂骨折服用了過量的止痛藥，藥效使她喪失判斷力，負責開處方的醫生行醫執照隨後也遭到吊銷。因為曾走過這樣的人生經歷，所以薇諾娜瑞德一直很關心那些在《怪奇物語》中合作的年輕演員會用什麼方式應對影集帶來的關注度，還有一旦播出結束，他們該如何調整自己的心情「我希望這些孩子們明白這個機會非比尋常。」

薇諾娜瑞德曾因行竊被捕後，自此銷聲匿跡。（Harper's BAZAAR提供）

薇諾娜瑞德指的是能參演一齣這麼有時代精神的影集，「這真的並非常態，我總是告訴他們『得到這個工作的本身就是回報！』因為我在他們那個年紀時很難享受自己勞動的成果。」近年她再次出現在大家眼前，當年的女神經過歲月的淬鍊，顯得更有魅力。薇諾娜以其豐富人生經歷，為《怪奇物語》中「喬伊斯拜爾斯」這個堅強、忠誠又憂慮的母親角色，賦予了一種全新風貌。