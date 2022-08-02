拍賣現場湧入大批民眾。（行政執行署新竹分署提供／李京昇苗栗傳真）

「紅富海」第3拍主要為雞血石藝品。（行政執行署新竹分署提供／李京昇苗栗傳真）

「紅富海」心靈導師吸金案非法吸金上百億元，主嫌黃圓映判決定讞後，苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，變價拍賣執行黃圓映名下財產，由於扣押物件種類繁多，新竹分署陸續分批進行拍賣，今天2日上午舉行第3場拍賣，一共拍定67件雞血石藝品，拍定金額總價高達2760萬5千元。

這次是72 件雞血石藝品，由於藝術品並無一定市價，新竹分署在7月19 日先行舉辦雞血石青田石珍品鑑賞會，讓有興趣的民眾可以近距離搶先觀看，許多競標民眾都是參加過鑑賞會，才決定今天來競拍。

拍賣會早上9點開放登記，許多民眾提前1個多小時來排隊，還有人特地從外縣市趕來。此次共有72 件雞血石藝品競拍，其中最高價藝品「松鶴同春」共喊價117次，從37萬元起標，一路喊到213萬元成交，競價極致激烈。

整場拍賣會歷經5個多小時，一共拍定67筆，拍定金額總價高達2760萬5千元。行政執行署新竹分署也指出，由於扣押物件尚有眾多擺件藝術品、名錶及珠寶首飾等，後續仍將分批進行，民眾可透過網路掌握第一手拍賣消息。