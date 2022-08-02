以「安心旅遊 眼見為憑」為主軸，由觀光局邀請而來的日本踩線團，今日(2號)來到行程中最具創新的一個景點，台北雙層餐車，一行人在車上，吃著五星級的餐點，享受著頂級且細緻的服務，還可以舒舒服服的觀賞，有著百億價值的台北市景，過程中，一級棒的話語聲更是此起彼落！

睽別已久的日本踩線團首發團此次蒞臨台北，特地選擇搭乘台北市雙層餐車，上車享用星級餐點，這可是觀光局精心安排的行程之一，因為這樣的觀光行程，是日本觀光客非常喜歡的旅遊模式，可以一邊用餐，一邊聽導覽，同時享受台北的街景，如此一舉多得。

而這次也是台北市雙層餐車從2021年12月通車以後，所招待的第一批國外觀光客，接獲觀光局的安排通知之後，經營團隊及車服餐服人員都非常的興奮，並會用一如既往的最高規格來接待，讓每一位賓客都能感受到團隊的歡迎之情。

為了迎接首發踩線團，餐車巴士團隊更以最高規格的防疫來執行任務，除了每位服務人員必須要打3劑以上疫苗，而且要通過內72小時的篩檢，上車的時候，我們會為每位乘客量體溫及手部的消毒，出車半小時前會做最後的總清消工作，供餐的時候，餐服人員會依慣例戴口罩、手套，而這些都是我們餐車每日基本的服務作業流程。

未來國境如果開放，無需隔離之後，台北市雙層餐車對於未來保持樂觀積極態度迎接每一位搭乘的貴賓，第二輛雙層餐車預計將在年底上路，希望能在國門重開之時，用最佳的狀態迎接來自四方的貴賓。