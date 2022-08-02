雲林縣議員林建鴻表態參選麥寮鄉長，2日提出「雙語教育，讓麥寮與國際接軌」政見，他表示麥寮鄉目前僅有2名外籍英文老師，他計畫聘請10名外籍英文老師，在鄉內國高中全面進行雙語教學。麥寮鄉人口不斷增加，且年輕人口比率高，為與國際接軌，有必要推動全鄉各學制雙語教學。

林建鴻為國民黨籍，曾任麥寮鄉新吉村長、3屆雲林縣議員，年底將以無黨籍投入麥寮鄉長選舉，之前擔任鄉內學校家長會長時，即非常關心地方教育，推動全鄉國中小營養午餐與交通車免費，此次參選鄉長政見中，全鄉國高中雙語教育是他的主軸之一。

林建鴻表示，台塑企業贊助麥寮鄉麥寮高中辦理「英文提升教學計畫」，聘請2名外籍教師在鄉內授課，除了在麥寮高中開課，也到各國小駐點教學，但此計畫即將到期，且僅2名外師也無法因應鄉內各學校的需求，因此規畫聘請10名外師到鄉內各國高中開課，並協助國小駐點教學。

林建鴻說，鄉內許多學子考上頂尖大學後，發現數理科都不輸人，但英文就明顯落後都會區同學，因此希望藉由雙語教育、硬體更新等計畫，增加外語能力，縮短城鄉差距。教育是百年樹人大計，鄉公所施政應是孩子教育的最佳後盾，只要大家給他機會當選鄉長，他絕對會讓麥寮子弟更有競爭力。

林建鴻指出，目前麥寮鄉人口數為4萬8800餘人，是雲林縣人口數第3的鄉鎮，很快就可突破5萬人，鄉內外來人口與年輕人口比率相當高，為持續向上提升，因應全球化趨勢，有必要建立全鄉各學制的英語學習環境，讓孩子有更多學習英語的機會。