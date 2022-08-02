以榜眼之姿披上龍袍，前旅美投手林凱威今天來到澄清湖，與味全龍一軍會合，今天有望在比賽後段出賽。「壓線」報名中職選秀，林凱威透露原因，是因為爸爸的一通電話讓他決定回台，他說：「講電話講到哭，還被爸爸說男生哭什麼哭！」

林凱威表示，自己本來還想要在美國小聯盟體系拚看看，也有2支日本球隊對他感興趣，不過經紀人有提到若過了今年季中選秀，就要等到明年，「後來跟家人討論了很久，最後決定回來選秀。」他坦言，那通與爸爸的電話是最後下定決心回台選秀的關鍵。

「我問爸爸要不要回去選秀，爸爸就說：『回來啊！幹麻不回來？』，我說你都不用想一下嗎？他說我看你這樣很辛苦，不知道什麼時候才能等到新球隊的合約。」爸爸的這番話讓看似堅強的林凱威也忍不住落淚，「爸爸說男生哭什麼哭。其實他一直都有在關注我的比賽，也想要打電話來給我，但因為有時差怕打擾我。」

除了為了爸媽，阿嬤也是他返台的原因之一，林凱威透露，阿公在去年球季中時過世，當時因為返台還需隔離14天所以沒能見到阿公最後一面，因此他在球帽上寫下阿公的名字英文縮寫「WSY」，「上場前我也會在投手丘後面寫上阿公名字，跟阿公說我要比賽了。」

林凱威是今年季中選秀所有球員中最快簽約、上一軍的，之前他已在二軍出賽2場，7月27日返台首戰0.2局共投20球，被敲2支安打、失3分，休息1天後再登板狀況更為理想，中繼1局用15球僅被敲1安、無失分。

「第一場上場時有點緊張，連抬腳時腳都會抖，不知道為什麼，可能太久沒在台灣投球。」雖然回家比賽很開心，但林凱威說：「還是要認真丟好每一場球，回來不是來玩的，畢竟球團給了我很不錯的薪水，我也不能辜負他們期望，要盡力為球隊拿下勝利。」

龍隊總教練葉君璋表示，林凱威在選秀前一天都還有在比賽，因此沒有太多調整上的問題，前2場二軍出賽只是讓他適應台灣環境，「原則上球隊終結者仍是伍鐸，林凱威主要是在7、8局，若是伍鐸連續出賽或是投球局數較多才會代班終結者。」

不過葉總也提到，林凱威本季在美國已經出賽投了40幾局，必須要很小心地使用，「他的企圖心滿強的，感覺是很想表現，這種情況下就會比較擔心他跟王維中一樣。」林凱威則表示，自己從熱身開始，所有細節都會做得很仔細，不擔心因此受傷。