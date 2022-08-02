恆春旅遊醫院重建工程歷經3年5次流標後，終於前年發包，並且超前進度於2日舉行上梁儀式，地上8樓的主體結構預計10月完工。（謝佳潾攝）

恆春旅遊醫院重建工程歷經3年5次流標後，終於前年發包，並且超前進度於2日舉行上梁儀式，地上8樓的主體結構預計10月完工，待心導管儀、高壓氧艙等新增設備及醫護人力進駐後，可望明年6月營運，完善恆春半島醫療環境。

「好事多磨。」屏東縣長潘孟安一早出席上梁儀式感慨道，恆春旅遊醫院的重建工程實在不易，不僅流標5次，連拆遷過程也不甚順利，從2017年等到現在，終於看見上梁，待設備進駐後，將完善對腦心血管、重症急診的照護，不再讓民眾擔驚受怕得奔百里才能保命。

潘孟安說，工程原計年底才能完成建物主結構，但幾經要求後已超前進度，預計10月可完成，目前正請衛福部編列更多預算增加更多設施，同時要求院方同步進行醫護人員的訓練與招聘，救人是與時間賽跑，盼能提早營運，讓居民在恆春半島住得安心、遊客玩得安心。

衛生福利部醫福會副執行長李新民也到場見證上梁，他說，恆春旅遊醫院的重建，從流標到超前進度，一路走來很辛苦，期待在斥資5億5000萬的經費後，新的醫療大樓能造福恆春半島，讓它不僅是在地人的醫院，更是出外人的靠山。

恆春旅遊醫院表示，恆旅是恆春半島唯一公立醫院，肩負當地醫療、公共衛生、無醫村巡迴醫療等責任，加上每年至少有400萬人次的遊客湧入當地，為提升救護品質，新大樓除擴增急性一般病床、加護病床、洗腎病床、安寧病房外，也將增加MRI（磁振造影）、心導管儀與高壓氧艙等檢查醫療設備。

恆旅指出，屆時病床數會增至60床，醫護人員的需求量也會比現在多出1.5倍，因此目前正透過衛福部偏鄉菁英計畫、教育部展翅計畫及帶薪實習補助，額外提供在學階段生活獎學金、畢業後續留服務生活津貼，以及住宿補助等，將醫護人才留在恆春。

針對恆旅新大樓完工在即，鎮長陳文弘說，他的家人曾因身體不適急送醫，救護車沿途車速破百一路趕到高雄，相信這種經歷是許多恆春人不好的回憶，他與大家一樣都很期待明年新大樓啟用。