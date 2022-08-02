公路總局副局長林聰利（右五）率人員到清水溪鋼橋預定位址現勘，雲林縣長張麗善（左一）親自上山說明，圖為縣府工務處長汪令堯（右三）答覆問題。（周麗蘭攝）

交通部公路總局人員2日到清水溪鋼橋預定位址現勘，雲林縣長張麗善親自上山說明。（周麗蘭攝）

脊背橋工法的清水溪鋼橋模擬圖。（雲林縣府工務處提供）

清水溪鋼橋完工後的觀光願景。（雲林縣府工務處提供）

雲林縣府重振草嶺觀光3部曲的最後一哩路是在149甲樟湖段興建跨清水溪橋，截彎取直前往草嶺村的道路，並重振已沒落的樟湖風景區人氣，但交通部公路總局認為景觀步道並無迫切性，擬不闢設，縣長張麗善2日親自對交通部長官說明其必要性，最後獲得認同。

雲林縣府工務處以3年時間修復古坑鄉中斷22年的149甲線坍方路段，今年3月全線恢復通車，完成重振草嶺觀光第2部曲，不過道路線行不佳、縱坡超過12％、路寬不足路段仍有9個，目前僅開放15噸以下小型車輛通行，仍禁行甲、乙類大客車。

為全面改善草嶺、樟湖風景區道路品質，縣長張麗善責成工務處同時規畫興建跨清水溪鋼橋，估計需12.3億元，公路總局副局長林聰利2日率人員到清水溪鋼橋預定位址現勘，確認橋梁型式與工法。

工務處長汪令堯指出，清水溪鋼橋的環境影響評估2021年3月通過，規畫新建脊背式鋼橋，全長約700公尺，將使149甲線24公里處至25.6公里處截彎取直，主橋將有雙向2車道，東側引橋旁設停車場。

縣長張麗善今（2日）親自上山說明，表達除了新建鋼橋，周遭闢設人行景觀步道絕對有其必要。

她表示，興建清水溪鋼橋是為了重振草嶺、樟湖風景區觀光人氣，樟湖風景區擁有距今350至500萬年之間的貝殼化石，周遭還有萬年峽谷，是戶外教學及參觀的優質天然景點，設置景觀步道能才達到觀光、安全雙贏。

公路總局人員對張陳述的景觀步道需求觀點表示認同，但仍須經9月召開的審查會通過；橋梁形式建議以較省經費的懸臂工法取代，橋面坡度從規畫的6.5％降為5％。