另一邊則烙印出麻豆區農會「柚兒」吉祥物的圖案。（張毓翎攝）

台南麻豆有名的老欉文旦，果實小而結實，肉質細密多汁，十分熱銷，然而大果部分較不受市場青睞，常讓農民傷腦筋，為此麻豆區農會今年訂製3000多個心形模具，並分配給29個產銷班試用，把大果變成有趣、時尚的「心型文旦」，採收期將至，農友說，心型文旦難種植，但成功的果，外型非常吸睛。

台南文旦產區分布在麻豆、下營、大內等地，其中麻豆更是全市最大產區，種植面積逾800公頃，麻豆市區道路旁的柚園，近期可見結實纍纍的文旦已高掛在枝頭，麻豆區農會預估今年與正常年產量相對持平，果形相當不錯，下周末將開始進入採收期。

「白露」節氣一般作為文旦採收指標，而麻豆位處偏南，文旦採收時間比別的地方早。值得一提的是，今年麻豆區農會訂製3000多個心形模具，讓農友運用模具，將文旦塑形成愛心形狀，且模具因能烙印出「MADOU」（麻豆）、「柚兒」吉祥物的圖案字樣，麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，雖未正式發表，但已吸引不少消費者詢問。

農友說，欲將文旦形狀變成心型，在它的幼果期，約比雞蛋大一些時，就要套上訂製模具，其心型的雛形會慢慢出來。今年首次嘗試把文旦壓模成心型，種植過程比照顧一般文旦困難，打開模具時更要小心翼翼，就怕一不小心傷了它的形狀外觀。

麻豆區農會提到，大果文旦的市場行情不如小果，政府得經常透過收購作業，避免過多大果流入市面，希望推廣種植創意的心型文旦，除為麻豆文旦另闢行銷新路，也期盼達到去化大果目的。