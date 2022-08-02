資深媒體人楊憲宏今接受廣播節目專訪透露，2020年3月15日當時還是AIT處長的酈英傑邀請尚未就職的副總統賴清德、當時還是國安會諮詢委員的蕭美琴還有他到家中作客，酈英傑提到開放美豬議題，賴清德則說，美豬議題是雙方貿易談判，如同一場盛會，「it takes two to tango」跳探戈要兩人配合；酈英傑則說，「但我們先要台灣跳一段獨舞（solo dance）」。

楊憲宏事後接受媒體詢問強調，美台之間一直都在跳雙人舞，探戈要跳得好，雙方一定要能配合，台美關係目前很好，包括後來軍購、美方高層來台等，如同當時所說的，是一場勝會，一場場跳下去，最後蔡總統確實也把開放美豬脫鉤處理，這次美國眾議院議長裴洛西來，也是台美間「跳的探戈」。

他認為，那次談話，對於後來處理台灣美豬議題，是非常重要關鍵，蕭美琴後來也接任駐美代表。至於賴清德，傳達美國訊息都很得體，也很精準。

楊憲宏專訪後接受媒體詢問還原當時情況說，2020大選後，賴清德赴美參加祈禱早餐會回國，時任酈英傑在，3月15日AIT處長的酈英傑叫邀請他們三人到帝寶住處吃飯，席間表達華府、美國國務院對賴清德去祈禱會的評價很高，也表示感謝；並強調賴清德這次出席，非常受歡迎，表現很稱職，該表達都有表達，也很精準。

他說，席間剛好提到，當天政務委員鄧振中為了台美貿易議題安排赴美一事來拜訪他，但當時美方貿易談判代表被中國問題糾纏到沒有空間去談到台灣問題，所以安排兩次，遲遲無法安排鄧成行，不過他也強調，台灣政府要非常慎重考慮很重要的美豬問題。

楊憲宏說，當時賴尚未就職，酈英傑想問問看法。當時他們都很意外，酈英傑會問到這問題，賴清德很客氣先詢問蕭美琴，然後說，「這以後你也會注意到的話題」；大家都笑起來，蕭美琴很謹言慎行說，「這是一個重大議題，目前沒有任何看法，還是要請教副總統當選人」。

楊憲宏說，賴清德也很從容地說「好」；賴說，美豬議題是美台貿易重要項目，但還有其他項目也很重要，雙方貿易談判，如同一場盛會，兩人起舞，跳探戈，需要互相多配合，舞才跳得好，「我們要把所有議題都一起攤開在桌上談，美豬是其中一個」。酈英傑也認為是這是一場沒有錯，「但我們先要台灣跳一段獨舞（solo dance）」，大家聽完大笑。

楊憲宏今接受資深媒體人黃光芹訪問強調，「賴清德是不可忽視的力量」；台灣總統必須在國際上嶄露頭角，但不能只因為選舉才露。例如賴清德不久前到日本弔念日前首相安倍晉三，先前去華盛頓，也有很多人關心賴近況，代表賴清德對日、對美的關係都非常好。

至於蔡英文是否會擋賴清德參選總統？楊憲宏認為，安倍家屬當時可能也有歡迎蔡英文前往安倍家祭，但蔡英文衡量之後覺得賴清德去剛好，最後才派賴前往。

楊說，過去的賴清德就是Local King，賴自己也有認知到這一點，所以努力補足外交領域，「如果他沒有去過國外的話，那民進黨內很多人就會挑戰他」。

楊憲宏表示，賴清德的學習精神非常好、學習速度也很快，講英文十分流利，只是在將用詞轉換成口語用法時需要稍微提醒一下，他更稱讚賴清德「現在在外交的領域確實做得很好，很有自己的風格」。

對於民進黨內有候選人紛紛掛上與賴清德合照看板，並標榜「信賴」兩字，楊憲宏說，賴清德並不是喜歡結黨結派的人，而是喜歡在選戰上多秉持著兄弟登山各自努力的精神。