近來屢傳台灣人被騙去柬埔寨，引發政府關注，目前航警局、刑事局在桃園機場編排關懷提問與攔阻勤務，希望能阻卻國人受騙。網紅「小商人」透露，其實在那邊救人得靠關係，「很多事情都是見光死」，尤其事情鬧大、警察管越嚴，救人更困難，「前兩天死了1位台灣人，後來也變成說是吸毒過量直接火化」。

小商人在臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」分享，自己一直以來都不想講柬埔寨的事情，就是因為在那邊救人是得靠關係，很多事情都是見光死，曾在當地做過生意的他透露，當時要不是合夥人是總理的人，不然他根本不想過去。

小商人說明，當地確實綁架勒索賣人頭的很多，有些有流量的人拍影片揭露這件事吸引大眾關注，原本是好事，「現在因為事情鬧大，所以救人特別困難」，因為賣家隨著警察緊盯而藏得越深，自己有些在當地做生意、救過不少人的朋友，越來越難收到相關資訊，「前兩天死了1位台灣人，後來也變成說是吸毒過量直接火化」。

小商人指出，有些人會說黑幫騙人過去又救人回來很矛盾，但畢竟有好人就有壞人，柬埔寨很多亡命之徒是不怕死人的，「沒法律人命不值錢，柬埔寨又親共，要救台灣人確實只能靠地下關係，雖然聽起來很心酸，但是這是事實」。

小商人坦言，現在兩岸關係緊張，台灣人命更不值錢，如果要救人會直接被嗆別多管閒事，「不然下個就是你」，救人變成擋人財路、交惡，所以很多沒背景的人都不想碰了，「因此在這邊奉勸各位，出國打工要有所警覺，天下沒白吃的午餐」，並強調「要打工盡量遠離東南亞」。

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