「第22屆旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」近日閉幕，陽明交大以「1個無參考時脈且具有背景自我校正技術之相位雜訊量測電路」作品，奪得設計組鑽石大賞及最佳創意獎；清華大學則以「光場分解加速晶片與雙層分解式3D立體顯示器」獲應用組金獎及最佳創意獎。

旺宏教育基金會指出，此屆入圍評審團大獎團隊的15隊隊伍中，有6隊來自新竹地區，展現出優異的研究能量，陽明交通大學計有4隊入圍評審團大獎，獲得新台幣76萬元獎學金，清華大學2隊共獲得53萬元獎學金。

其中，設計組鑽石大賞的獲獎團隊─陽明交大學生鍾奕璇及李承龍，其作品為因應5G高速傳輸的時代，加上製程不斷微縮，系統操作速率與資料吞吐量要求越來越高，為解決電子訊號高速傳輸時產生的雜訊等問題，開發了1個內建於晶片的相位雜訊量測電路以進行自我偵錯的功能。

另，奪下應用組金獎的清華大學學生翁笠群、陳立得及林楷平，則是打造全球第1顆為3D顯示器加速的光場分解晶片，搭配雙層分解式的3D顯示器，無需佩戴任何VR、AR等穿戴式眼鏡，就能達到「裸視3D」的視覺體驗，能播放全視域的裸視3D內容，提供沈浸式的影音體驗，實現元宇宙概念。

此外，陽明交大團隊作品「應用於電動車與USB最新快充技術之氮化鎵單晶片400V轉48V直流轉換器」，隊長王資文在高中時就曾參加「旺宏科學獎」獲得優等獎，今年大四偕同研究所學長姊挑戰「旺宏金矽獎」獲得銀獎殊榮，再次創下旺宏科學獎獲獎同學持續參賽旺宏金矽獎且榮獲大獎的紀錄，也是旺宏教育基金會推動科學教育世代傳承的最佳典範。

獲得銅獎的作品還包括陽明交大的「AI智慧固態光達感測系統」及「1個103fJ／b／Db10-26 Gbps高頻寬高雜訊容忍度之雙迴路巢狀接收機」。

以及獲設計組銅獎的清華大學「具安全防護之自旋式三合一記憶體內運算應用於小型AI邊緣運算裝置」。

旺宏表示，今年的旺宏金矽獎計有38所大專院校、275支隊伍報名，共計近千位師生熱情參與。金矽獎已成為國內電機、電子相關領域科系師生展現多元創意及研發能量的重要舞台。