有些人習慣把情緒藏在內心深處，讓人難以捉摸；有些人則會把情緒寫在臉上，是否生氣一目瞭然。《搜狐網》運勢專欄分享，白羊座、射手座、水瓶座不會隱藏自已的情緒，生氣時總會擺著一張臭臉，讓人感到害怕，有距離感。

▎白羊座

白羊座高興的時候總是哈哈大笑，但是生氣時總會擺著一張臭臉，讓人有距離感，其實他們只是性格比較直接，而且心思單純，不喜歡隱藏自己的情緒而已，總而言之白羊座的性格就是如此簡單，做什麽事情都很直接，也沒有辦法隱藏自己的情緒，對任何人都是如此。

▎射手座

若射手座生氣了，那他們就會把情緒帶到臉上，瞬間擺出一副臭臉。他們渴望自由，喜歡冒險，且不喜歡被人束縛，所以他們的性格其實和白羊座有一些相似，非常爽朗，不喜歡隱藏自己的情緒，更不會委屈自己做任何不願意的事情，因此很多時候會將喜與怒表現在臉上，尤其是生氣的時候，那種模樣讓人覺得可怕。

大部分射手座生氣時完全不會顧及場合，直接就表現出來，特別是對方惹怒自己之後，還假裝一副什麽都不知道的樣子，那種不尊重的表現會讓他們更加生氣，雖然他們不會動手，但只要氣沒消，那麽絕對不會給你好臉色看。

▎水瓶座

水瓶座平時很少生氣，但他們發脾氣時擺出來的臭臉，會讓人心生畏懼。水瓶座很冷靜，且很少表達自己的心事和情緒，仿佛沒有任何事物能夠打破他們表面上的沈穩，但他們發起脾氣來，不僅擺著臭臉，還會讓對方深刻了解到什麽叫做「冷暴力」，對任何人也是不理不睬，就算認錯也沒有用，只有等水瓶座自己想清楚並且發泄完情緒才能夠恢復常態。