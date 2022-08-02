2022台北城市創意路跑TPE RUN將於11月13日在總統府前凱達格蘭大道盛大開跑，2日舉辦宣傳記者會，以鳴槍起跑儀式象徵路跑活動的盛大舉辦，遠東商銀Bankee除提供揪團路跑報名費補助50％，且開戶可再獲1.6％高利活存。

遠東商銀表示，這場A級公益慈善型賽事，由創意實踐家、台灣路跑協會共同主辦，Bankee社群銀行為贊助協辦單位，不僅開放全額補助路跑報名費給數百名員工一起路跑，愛健康、做公益，更推出「Bankee揪團路跑，補助報名費50％」，號召318家運動企業與民眾一同踴躍齊開跑，創意公益路跑呼應遠東商銀30 ESG永續活動，更貫徹Bankee社群銀行，全球首家共享經濟銀行，創新銀行數位品牌的核心理念。

路跑記者會當天Bankee吉祥物與該行數位金融事業群副總經理戴松志出席站台。戴松志指出，今年適逢遠東商銀30周年，Bankee社群銀行延續遠銀30 ESG永續行動，「創意、公益與健康」與Bankee社群銀行的目標方向一致，因此一起協辦台北城市創意路跑活動，健康的企業要有健康員工，全面鼓勵員工一起參與。更希望客戶都能健健康康，特別為民眾推出揪團報名費補助，無論揪多少位，符合資格就能獲得50％補助，鼓勵大家一同共襄盛舉，跑健康、做公益。

遠東商銀說明，2022台北城市創意路跑TPE RUN，9月22日前開放報名，鼓勵民眾參加Bankee客戶揪團路跑活動，將幫客戶補助報名費50％，再提撥報名費5％至8％捐贈做公益，路跑活動當天歡迎民眾完賽後，到Bankee攤位與Bankee娃娃或攤位合照，打卡上傳完賽照即可獲得Bankee大禮包，再掃描攤位指定連結Bankee數存帳戶，成功申辦即獲半年新台幣5萬元存款額度1.6％利率。

除豐富的選手物資，Bankee周邊商品大禮包，遠東商銀強調，成功揪團報名也同步體驗成為Bankee線上分行經理社群圈主，主揪與社群圈內所有被揪親友皆可獲Bankee數存帳戶6個月新台幣5萬元存款2.6％活存高利，約五大銀行平均活存利率的8倍，社群圈主揪個人存款2.6％優惠利率額度回饋，最高加碼至500萬元，跑健康、做公益，並體驗晉升線上分行經理社群圈主，為自己創造長期的、不斷加值的被動收入。