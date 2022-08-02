郵政公司發言人陳敬祥2日指出，中華郵政公司將再次攜手SNOOPY推出第2波「SNOOPY 郵你真好」聯名系列商品，10日續推「傳情小郵車組」及「郵你真好限量款B組」；並且將在台北北門郵局、台南大遠百成功店正門廣場設置臨時郵局，展出「SNOOPY彩繪郵車」、提供銷蓋SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售集郵票（商）品。

本次聯名商品有「傳情小郵車組」，每組內含郵政廂型車及行動郵車各1款，以經典郵政車輛結合可愛SNOOPY圖案，以及限量「郵你真好限量款B組」內含歡樂音樂鈴、同樂旅行袋、深情郵摺、傳情小郵車組及金色車牌「POST 126」限量紀念款小郵車組（象徵中華郵政126週年），並附贈「可愛書籤」、「紀念海報」、「金屬行李吊牌」及「精美專屬提袋」各1個。

郵政公司表示，中華郵政公司表示，發售當日分別於上午9時至下午4時在台北北門郵局及上午11時至下午4時在台南大遠百成功店正門廣場設置臨時郵局，展出「SNOOPY彩繪郵車」、提供銷蓋 SNOOPY臨時郵局戳服務及銷售集郵票（商）品，歡迎民眾前往拍照及收集SNOOPY專屬限定集郵商品。