眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西亞洲行，預計將在今（2）日晚間抵達松山機場。軍事媒體人分析裴洛西的班機可能有2種飛行路線，分別是接近南海的靠北側路線，以及靠南側貼著菲律賓呂宋島北上，至於是否會遇到共機伴飛，他則直言「很難啦」。

據即時航空飛行狀況網「Flightradar24」資料顯示，裴洛西原先搭乘的呼號「SPAR19」專機，今下午3時40分已飛離馬來西亞吉隆坡，不過該網站並未列出此航班的目的地，目前線上有超過20萬人正在緊盯裴洛西的專機動向。而《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）表示，裴洛西的班機為降低此行程中可能遇到的風險，有可能會持續往東繞行菲律賓，最後再轉飛往台灣。

台灣軍事媒體人臉書粉專「Military Filmmaker」今也在臉書發文表示，「從吉隆坡(KL)到松山(TSA)，無論是走靠北的較近航路，或者是靠南側貼著呂宋，都不會經過三亞飛航情報區」，他更隨文附上兩張可能的路線圖，直言：「不過北側的航路會比較接近南海較為複雜的區域，但遇到共機伴飛嘛…很難啦！」