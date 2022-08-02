台南即將邁入建城400年，市府經發局2日舉辦前瞻產業發展論壇，會中市長黃偉哲指出，台南在半導體產業的領頭下，自縣市合併市升格以來，不僅產業投資金額高達2.2兆元，台積電更在台南新增1萬5000個工作機會。受惠半導體投資的貢獻，台南市的固定資產投資額也在6都脫穎而出，成為台商回流主要的投資城市。

經發局今天在晶英酒店辦理「2022年前瞻產業發展論壇」，邀請黃偉哲、學界代表及在地產業代表，從「全球經濟關鍵在台南，重現城市新榮耀」、「創新領航，打造台南智慧科技城」及「接軌國際、贏戰世界，共創台南軟實力」等3大主題，探討在南科及沙崙雙引擎架構下，如何推動產業升級、建構優質環境，創造出更多的新經濟。

黃偉哲認為，近2年已有台積電、聯發科、聯電、群創、ASML、美商應用材料、GARMIN、聲寶集團、誠品、MOMO等知名企業陸續投資台南；日本三井Outlet也看上台南投資30億元，並提供上千個工作機會。此外，科技部在沙崙綠能科學園區的資安暨智慧科技研發大樓，目前也有17家廠商進駐，涵蓋自駕車、無人機、綠能科技等相關領域。

黃偉哲還指出，台南是智慧城市，致力以智慧治理打造安居樂業的宜居、移居環境。市府曾運用科技導入防疫，首創「AI登革熱防疫平台」；疫情期間更陸續建置「台南打疫苗」與「快篩認證」等線上系統，讓去年台南的確診人數6都最低。

至於為了迎接北漂青年返鄉、專業人士移居，市府也積極實現居住正義，並以多元方式與中央合作，多管齊下取得台南公宅。2021年已有4案公宅動工，今年預定動工的社會住宅戶數更高達1554戶，目前規畫興建中的台南公宅總數已達7000戶。

經發局長陳凱凌也說，市府正積極朝「金三角」願景前進，第1個金角為公部門產業發展場域，在台南逐步擴散5G、AIoT和數位轉型的創新實證場域；第2個金角則是結合民間業者的力量，放大資料中心的資源；第3個金角則是吸引相關的軟硬體人才進駐，串聯各方產學研合作，利用台南產業需求帶動學研、新創的投入，吸引創新解決方案及更多軟體人才進駐台南，進一步形成軟體人才聚落。