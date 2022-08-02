宜蘭縣榮獲教育部防災校園大會師「營運領航獎」，該獎項還有台北市、屏東縣共計3縣市獲獎，2日縣府於縣務會議上由教育處長王泓翔率領防災教育輔導團6位校長，共同獻獎給縣長林姿妙；林表示，縣府長期推動校園防災教育不遺於力，此次獲獎代表受教育部肯定，將持續向下扎根，提升民眾防災素養。

教育部自2012年起補助全國各縣市辦理校園防災教育建置計畫，並協助各級學校落實各項防災活動，培養學生建立正確防災觀念及知識；而教育部也每年辦理防災教育評選活動，宜蘭縣在109年度也曾獲得過營運領航獎，事隔1年，於111年度再次獲得此榮耀。

縣府教育處為落實該計畫，處長王泓翔召集縣內所屬各級學校校長、主任、老師及諮詢委員等約50餘人，共同成立防災教育輔導團，協助各校推動防災教育計畫、研習課程、年度工作考評、防災演練輔導諮詢、融入課程教學、外縣市交流參訪、製作防災頭套及家庭防災卡、人才培育及精進、國家防災日示範觀摩演練等。

王泓翔表示，近幾年教育處在防災教育課程設計內容上，大規模的落實演練及觀摩，因而獲得評審的青睞，得到最高榮耀防災教育「營運領航獎」；縣府將繼續努力，希望宜蘭縣除了防災教育外，不論在雙語教育、技職教育、科學教育、閱讀教育及體育人才的培育，都能獲得更多肯定。

林姿妙表示，防災教育為縣府重要政策且積極投入資源，宜蘭縣防災教育輔導團長期耕耘學校防災教育，達成全國首先完成全縣100所學校輔導基礎建置防災校園的縣市，希望共同守護兒童安全、拚出宜蘭好生活。