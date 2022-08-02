民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風波不斷，藍營政治人物論文也接連被爆料。暨國民黨副發言人林杏兒後，國民黨南投縣長參選人許淑華也被指控抄襲，不過兩人皆已召開記者會，並呼籲召開論文審查委員會還清白，對此北市議員王鴻薇在臉書PO文表示，國民黨比林智堅光明磊落，狠甩林智堅不止一條街。

王鴻薇表示，這幾天，綠營為了保護林智堅，更對國民黨政治人物過去的學歷提出質疑，我認為這是好現象，政治人物的誠信本來就應該受到檢視，也是揭露林智堅論文案的初衷。

王鴻薇也說，但國民黨的政治人物，比起林智堅是如此光明磊落，願意面對社會，國民黨副發言人林杏兒遭到質疑，立刻召開記者會，並主動要求銘傳大學召開學術倫理委員會調查。

而受到質疑的另一位委員許淑華，也是立刻要求逢甲大學召開學術倫理委員會調查自己，雖然兩人的調查尚未結束，等待結果出來，該面對的就面對。

王鴻薇直言，兩人面對問題的方式態度，狠狠甩林智堅不只一條街，因為她們不會先質疑學校教授，出事不會躲到黨主席官邸，也不需要指導老師出來串供，更不會拒絕出席學校倫理委員會的審查為自己開脫。

王鴻薇痛批，林智堅光是兩個碩士都有抄襲問題，尤其中華大學論文涉抄襲又涉侵權，在台灣政治人物論文抄襲案例史，這就已經是前無古人了。不論拿誰來比，林智堅都會是最誇張抄襲的那一個。