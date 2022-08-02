大陸藉由新的食品登錄政策擋我業者進口，藉以報復美眾院議長裴洛西訪台，經濟部中午由部長王美花召集國際貿易局研商相關對策，初步盤點僅約餅乾、糖果、糕餅等三食品業衝擊較大。後續除配合食藥署協助廠商可完成登錄外，對於仍舊出口受阻者，會協助分散市場，優先拓銷東北亞、東南亞，其次賣往歐美。

王美花找貿易局開會，主要是了解大陸食品補登規定、產業受影響層面、討論後續對策等。由於中國主要是用今年上路新的「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，卡關我食品業未被列入中國海關總署推薦註冊名單者，這部分經濟部了解後，初估有1000家食品廠商受影響，並未到媒體說的3000家。

原因是只有實際賣到中國，但沒申請者會受到衝擊，其他食品業有的已在當地設廠直銷，像是飲料業，又或者因為競爭大成本價格難拚，或是登錄程序隱藏很多眉角，沒有興趣或需要去登錄，實際家數沒那麼多。

經濟部盤點，大致有餅乾、糖果、糕餅三行業會受影響，其中糕餅業去年輸陸金額約4400萬美元，今年上半年已降為1000萬美元左右，本就已經有縮小。

後續因應對策，經濟部將督導貿易局、外貿協會協助分散市場。如果食品廠仍需要中國市場，首先會協助其完成對岸補件程序，符合要求。至於通過仍有困難者，就協助拓銷其他市場者。

短期內，首先幫忙擴大國內市場，要出口其他地方者，優先地是開拓日、韓、東南亞，這些飲食習慣與我相近者，再其次才是輸往歐美。至於部分貨品已出到對岸去的行政溝通問題，政府也會協助解決。