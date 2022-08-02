行政院副院長沈榮津說，政府能源轉型從這200支風機開始和大家對話，政府的能源轉型是玩真的。(沃旭能源公司提供)

全球離岸風電企業沃旭能源2日今天在台中港，舉行「沃旭能源台灣離岸風場運維中心」完工啟用典禮。行政院副院長沈榮津表示，蔡總統談的能源轉型政策，今年底台灣西部海岸將累積近有200支風機和大家見面，這是政府的能源轉型，從這200支風機開始和大家對話，政府的能源轉型是玩真的。

沈榮津2日出席沃旭能源台灣離岸風場運維中心啟用典禮時說，這是蔡總統談的能源轉型，他為了解此計畫和產業親自到歐洲德國和丹麥等，所有與離岸風電有關國家考察；回來馬上轉日本了解示範性計畫，也去招商到全世界最大離岸風電開發商總部招商，回來開始推動此計畫幾乎每周拚進度。

沈榮津指出，第一次在台灣為離岸風電計畫有很多問題需要克服，政府面對問題解決，才能看到今天的工廠開發到風機架設，已成運維中心並開始啟用，這是政府重視離岸風電政策。今天已進入離岸風電新的里程碑，大家進台中港區可看到很多與離岸風電有關的葉片和機艙，對中部地區帶來新產業。

沈榮津指出，推動此計畫過程如有問題，他周六和周日都會到中部協調，各部會間溝通，港務公司和在地政府都很幫忙，讓進度維持在可管控內；今天外商看到亞太地區離岸風電有起跑點，也到韓國和越南考察，外商說還是台灣最可愛，政府和人民熱情，面對問題直接處理讓計畫可以順利進行。

今年底台灣西部海岸將累積近有200支風機和大家見面，這是政府的能源轉型，從這200支風機開始和大家對話。沈榮津說，能源轉型是玩真的，台積電為何可以將晶片推到國外， 因為蔡總統上任後推動能源轉型廠商有綠電可用。

沈榮津強調，我國半導體走在前面，離岸風電也在亞洲地區走在前面，這是台灣在2050淨零碳排的指標性案。台灣在這塊產業已準備好了，淨零碳排一定要走向國際，政府不會讓產業界孤單會帶著產業界一起往前走；困難都由行政院和各部會一起努力，提升並穩定競爭力！