台北表演藝術中心將在8月7日開幕，除了球劇場被爆漏水，場館仍有很多問題待解決，台北市議會工務委員會昨日前往現勘，台北市議員李建昌質疑，冷氣通風管沿用前廠商留下的舊材料，該查清楚工程費是否有賺兩筆問題。新工處則表示，前包商做到哪會先結算，接手廠商才接續施作，會再查清楚。

北藝試營運期間除被揪出座椅破損、座椅排距過窄、座位高低差影響視線、無障礙廁所設置等問題，台北市議員鍾佩玲現勘時指出，場館外花台斑駁是新缺失，原本白色花台牆面，卻坑坑疤疤，不知是施工品質問題，還是民眾破壞力太強。

李建昌也質疑，接獲內部施工人員反映，冷氣通風管是用前廠商留下的舊材料，但接手包商會規畫新工程費，若新包商拿舊材料來做，但工程費仍包含材料費，會有賺兩筆問題，這部分要查清楚。

台北市議員黃郁芬強調，北藝中心現勘提出的缺失，包含球劇場漏水、空調管線用舊材料等問題，都應在開幕前給議會交代，成立北藝是要培育表演藝術人才，怎會要營運單位來改善工程缺失，責任歸屬要釐清，柯市長需要拿出負責任態度，「不然只是來剪綵」。

北藝執行長王孟超說明，破損座椅採椅套包覆，陸續於9月前完工，座椅太厚導致排距過窄，短期保留最後一排不賣，供觀眾進出場使用，座椅高低差問題，將先提供薄毯給民眾使用，最後會淘汰改採購高椅背座椅，此外，4樓會新增設殘障廁所。

新工處表示，針對延用舊材料是否有再報工程費，會再查證，目前處理方式，前包商做到哪會先結算，接手廠商才接續施作。工務委員會則決議下周二再召開跨局處會議，規畫期程處理缺失。