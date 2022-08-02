女偶像朱力維是組合BEJ48的第11期成員，在6月底才成為正式成員，不料7月31日爆出負面新聞，疑似遭過去的朋友揭發她曾偷拍別人洗澡的影片，並將該影片傳給自己的男朋友，讓被偷拍者感到隱私被侵犯，引發外界譁然，公司在今（2）日發表聲明決定開除。

女網友透露自己與朱力維在2020年元旦出去玩時，被對方偷拍，朱力維還將影片傳給男友。她發現自己被偷拍後，朱力維才心虛坦承，稱自己被男友威脅，男友手中還有其他很多私密影片。女網友要求他們刪除影片，但他們卻不斷顧左右而言他，事後朱力維更是刪除聯絡方式搞消失。

再次聯繫上後，朱力維改稱自己沒拍到影片，在雙方的父母溝通後，朱力維的家長只想息事寧人，最後女網友報警處理，然而警察卻告訴她，因為朱力維與男友已經刪除了影片，所以無法立案，就算有親口承認的錄音檔，也無法作為有效證據提交。兩人在當時都還是學生，校方則問女網友是否希望朱力維被退學，她念在舊情否認，學校就決定等寒假結束後開學再處理此事，但這件事就不了了之。

女偶像朱力維遭爆偷拍朋友洗澡，公司決定開除處分。（圖／微博）

事件被曝光後，朱力維所屬組合BEJ48今（2）日發布聲明，因朱力維在團期間嚴重損害團隊形象，公司討論決定開除處分，許多網友紛紛留言：「希望沒對成員們下手」、「以後招人好好做做背景調查吧，別急著補充新鮮血液了」、「走之前可以檢查一下手機，有沒有偷拍其他成員」

朱力維發文為自己辯解。（圖／翻攝自微博／BEJ48-朱力維）

而朱力維本人用小號在自己的超話發表聲明，自己是跟公司討論過後做出退團決定，並表示：「事情發生在兩年半之前，而且公安機關也已經查清，大家有興趣可以去石家庄裕翔路派出所了解，事情自有公斷，我自不必要用自說來表明清白。」她暗示這件事情被爆出是有人故意推動，但還是接受結果，只是感慨人言可畏，不過網友多數仍站在受害者那邊。